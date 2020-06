Jetzt fließt Geld in Bildungseinrichtungen von Blieskastel : Steuereinnahmen kommen Schulen zugute

Marode Toiletten, versiegelte Schulhöfe – an den Schulen in Blieskastel gibt es einen gewaltigen Sanierungsstau. An der Grundschule in Lautzkirchen wurde wenigstens vor Kurzem mal das Dach saniert. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Stadt Blieskastel will und kann jetzt den gewaltigen Sanierungsstau an den Grundschulen ein kleines Stück minimieren.

Die Corona-Krise hat so manche Schwachstelle im System schonungslos offengelegt. Und dass es an den deutschen Lehranstalten nicht zum besten bestellt ist, pfeifen die Spatzen von den Schulhausdächern. In Blieskastel ist die Situation nicht besser wie im Rest der Republik, wie die Diskussion in der jüngsten Stadtratssitzung zeigte. Die CDU hatte in einem Antrag eine bessere Ausstattung der Schulen im Stadtgebiet angemahnt. „Die Toiletten hier waren schon so marode, als ich noch zur Schule ging“, rief schon mal die Mutter eines Erstklässlers aus, als sie bei dessen Einschulung die sanitären Anlagen sah – und roch. Tatsächlich will die neue Kooperation von SPD und Grünen im Stadtrat der Bildung auch in der Kommunalpolitik einen höheren Stellenwert einräumen.