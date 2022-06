Pflanzaktion in Aßweiler : Junge Aßweiler pflanzten 500 Bäume

Aßweiler 400 Eiben und 100 Winterlinden sowie Edelkastanien wurden von den 22 KIndern und Juugendlichen fachgerecht in den Boden gebracht.

22 Kinder und Jugendliche vom Obst- und Gartenbauverein (OGV) und der Jugendfeuerwehr Aßweiler pflanzten mit Unterstützung ihrer Eltern 500 Jungbäume. „Sie leisten damit einen aktiven Beitrag zur Waldhilfe, um die nach Trockenjahren im Wald entstandenen Lücken mit an den Standort angepassten Bäumen wieder auszupflanzen. Bereits seit mehreren Jahren sind unsere heimischen Wälder mehr und mehr ein Opfer des Klimawandels. Zunehmende Trockenheit sowie das vermehrte Auftreten des Borkenkäfers haben deutliche, vielerorts sichtbare Spuren hinterlassen“, betonte der Initiator, Förster Martin Hofmann. Im Biosphärenrevier Bliesgau fanden unter fachkundiger Anleitung des zuständigen Revierförsters Michael Pfaff und des Forstwirtschaftsmeisters Philipp Braun die Pflanzungen statt. Dafür wurde kräftig in die Hände gespuckt: In einem über fünfstündigen Arbeitseinsatz wurden nämlich 400 Eiben und 100 Winterlinden sowie Edelkastanien fachgerecht in den Boden gebracht. Vor allem im Bereich des Alexanderturmes in Böckweiler, wo der Borkenkäfer etliche Fichten zum Absterben gebracht hatte, aber auch im Staatswald in Altheim und Medelsheim wurde eifrig gearbeitet.