Musik- und Theaterverein Wolfersheim : Der Musik-und Theaterverein feierte Jubiläum

Wolfersheim Zum 50-jährigen Bestehen präsentierten die Wolfersheimer Akteure bei drei Veranstaltungen die ganze Palette ihrer kulturellen Angebote.

Mit drei Veranstaltungen feierte der Musik-und Theaterverein Wolfersheim im Kultursaal sein 50-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt stand ein Jubiläumskonzert bekannter Filmmelodien mit dem Akkordeonorchester sowie der Musikgruppe, beide unter Leitung von Ute Blumenauer und dem Männerchor (Ines König). Vorsitzender Friedhelm Kron-Klees begrüßte zu Beginn seinen Vorgänger Jürgen Juhlke, der den Musik-und Theaterverein stolze 36 Jahre führte, dabei nachhaltige Akzente setzte und dafür zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. „Jürgen Juhlke hat in beeindruckender Weise für unser kleines Dorf und die Stadt Blieskastel mit dem Verein stets für eine Bereicherung gesorgt, wobei die Förderung der Jugend mit Unterstützung seiner Ehefrau Hilde hohen Stellenwert hatte“, lobte Kron-Klees. Der Ehrenvorsitzende danke den unermüdlichen Helfern, dadurch sei die Führung des Vereins mit der Theatergruppe ständig eine große Freude gewesen. Ute Blumenauer habe bis jetzt über 32 Jahre alle Gruppen begleitet und aufgebaut, von der Flöten- über die Musikgruppe bis hin zum Akkordeonorchester, das mit Henri Mancinis „Die Dornenvögel“ das farbenfrohe musikalische Fest- Kaleidoskop eröffnete. Sandra Velten führte informativ durch das kurzweilige Programm, gab Erläuterungen zu den einzelnen Musikstücken. „Der Roman Dornenvögel erschien 1977, er wurde 1983 verfilmt und mit elf Oskars ausgezeichnet“, so Sandra Velten. Gekonnt interpretiert danach von den Akkordeonakteuren Musik von Nino Rota aus dem Film „Der Pate“ sowie Melodien aus Martin-Böttchers Karl-May-Erinnerungen. Die Musikgruppe erfreute in der Bearbeitung von Ute Blumenauer mit Klangfarben aus „Star Wars“, Sister- Act, dem „König der Löwen“, Dschungelbuch und Queens „Radio Gaga“.