Bliestal Kliniken in Lautzkirchen Die „Kurklinik“ feierte 50. Geburtstag

Seit 50 Jahren gibt es die Mediclin Bliestal Kliniken auf dem „Bellem“ in Lautzkirchen. Es war damals für die Bevölkerung Blieskastels schon eine Sensation, und manch einer hatte es gar nicht glauben wollen, dass Blieskastel eine Klinik erhält. Anfangs war es die „Kurklinik“, und dieser Begriff ist bis heute in der örtlichen Umgangssprache weiterhin gebräuchlich. Aber die Klinik hat sich lange schon von diesem „Kurklinik-Image“ befreit, die „wilden“ Anfangsjahre (auch in der umliegenden Gastronomie) sind längst Geschichte. Umso selbstbewusster konnte man dieser Tage das 50-jährige Jubiläum der Bliestal-Kliniken feiern.