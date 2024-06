43. Auflage 43. Auflage des Blieskasteler Stadtfestes startet am Freitag

Als besonderes Highlight wird in diesem Jahr das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft – Deutschland gegen Schottland – auf zwei Großleinwänden übertragen. Für „Nicht-Fußballfans“ heizen auf der Terrag-Bühne am Luitpoldplatz die Bands Why Not und The Earls sowie verschiedene DJ´s auf dem Tivoli-Platz und im Innenhof Hurt dem Publikum ein.