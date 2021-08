DRK Niederwürzbach : Schon 3000 Corona-Tests beim DRK Niederwürzbach

Niederwürzbach Seit Anfang März dieses Jahres betreibt der DRK-Ortsverein Niederwürzbach, im Auftrag des DRK-Kreisverbandes St. Ingbert, im DRK-Haus eine Teststation. Rege werden die Testangebote jeweils mittwochs und samstags von der Bevölkerung von Niederwürzbach und Umgebung angenommen.

Im Durchschnitt nahmen 60 bis 70 Personen das Angebot zum Testen wahr. In Spitzenzeiten wurden an einem Tag schon 230 Personen getestet. Am Samstag, 7. August, konnten die Betreiber den 3000. Besucher begrüßen. Harald Hauth, Leiter des Testzentrums, bedankte sich bei Stefanie Marx und übergab ein kleines Präsent. Marx kommt bis auf wenige Ausnahmen jeden Mittwoch und Samstag zum Testen. Das Testzentrum in Niederwürzbach ist mittwochs von 18 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr im DRK-Haus geöffnet.