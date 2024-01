Halbmarathon Den „Bliesgau-Genießern“ folgen die „Bliesgau-Flitzer“

Ballweiler · An diesem Samstag geht der Bliesgau-Halbmarathon des TV Bierbach in seine 18. Auflage. Der Freundschaftslauf ohne Zeitnahme startet um 9 Uhr in Ballweiler an der Schulturnhalle. Gelaufen wird in zwei Gruppen.

16.01.2024 , 15:17 Uhr

Die Veranstalter erhoffen sich für den Bliesgau-Halbmarathon am Samstag wie hier im vergangenen Jahr in Biesingen winterliche Bedingungen. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser