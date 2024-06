Feuerwehr Blieskastel 160 Jahre Feuerwehr in Blieskastel-Mitte

Ihre Verbundenheit mit der Freiwilligen Feuerwehr des Löschbezirks (LBZ) Blieskastel-Mitte um Wehrführer Marco Brocker zeigte die Bevölkerung beim Fest „160 Jahre Feuerwehr“. „Sechs Monate Planung der zweitägigen Veranstaltung wurden durch großartigen Besuch belohnt und hat gezeigt, dass die Feuerwehr große Anerkennung und Vertrauen genießt. Auch das gezeigte Zusammengehörigkeitsgefühl der 14 Löschbezirke im Stadtgebiet macht mich stolz“, stellte im Gespräch mit unserer Zeitung Stadtwehrführer Marco Nehlig heraus. Lob gab es zur Eröffnung für die 43 Aktiven, 29 Jugendlichen und 13 Mitglieder der Ehrenwehr desLöschbezirkes für ihren aufopferungsvollen Einsatz im Dienste der Menschen in Blieskastel, so von Landesbrandinspektor Timo Meyer und von Landrat Theophil Gallo, der vor allem die große Hilfe beim Mai-Hochwasser in Erinnerung rief. „16 Jahrzente an Einsätzen, Rettungs-und Bergungsaktionen sowie unzählige Momente, die von Hoffnung, Freude, aber auch von Trauer und Verzweiflung geprägt sind“, betonte Bürgermeister Bernd Hertzler. Er bezeichnete die Arbeit der Feuerwehr als oft unsichtbar, aber stets lebenswichtig. Nach einem zünftigen Fassanstich durch Noch-Ortsvorsteher Jürgen Trautmann gab es an zwei Tagen auf dem Festgelände am Gerätehaus ein buntes Programm für Groß und Klein, vor allem die Blaulichtmeile mit 30 Ausstellern weckte das Interesse, so auch bei Pfarrer Matthias App. Premiere hatte ein Treffen der Stadt-Ehrenwehren. Zu sehen war neueste Feuerwehrtechnik befreundeter Wehren aus Homburg, St. Ingbert, Gersheim, Mandelbachtal und ein Flachwasser-Boot aus Eppelborn. Die Werksfeuerwehren von Festo, Bosch, Michelin und Schäffler waren ebenso vertreten wie die Polizei und das Hauptzollamt mit Streifenwagen, das DRK- Mitte mit seiner mobilen Sanitätsstation, der Fernmeldezug des Saarpfalzkreises, das THW St. Ingbert sowie die Flughafen-Feuerwehr aus Zweibrücken. Die bekannte ehemalige Chefin des Restaurants Schwalb aus Blieskastel, Christel Schwalb feierte Tage zuvor ihren 80. Geburtstag und bat dazu um Spenden statt Geschenken. Schwalb übergab an die Feuerwehr und an den Schutzengelverein jeweils 1000 Euro.