Traktorentreffen in Biesingen Alte Landmaschinen locken nach Biesingen

Am Samstag, 7. September, findet in Biesingen das 13. Traktortreffen statt. Besitzer alter Landmaschinen der näheren und weiteren Umgebung kommen dabei ab 14 Uhr auf dem Festplatz am Ende der Münchwiesenstraße in Biesingen zusammen, um den Besuchern Technik, Optik und Akustik der Agrartechnik des vergangenen Jahrhunderts näher zu bringen. „Als institutionelle Anlaufstelle in der Region bietet das Biesinger Traktortreffen die Plattform für viele Liebhaber alter Landmaschinen, Kinder und Freunde der Agrarkultur. Es werden wie in den Vorjahren knapp 100 Lanz, Kramer, Porsche, Fendt, Eicher, Güldner und viele andere Dieselraritäten zu bestaunen sein, die von ihren Besitzern in unzähligen Arbeitsstunden restauriert und in Stand gesetzt worden sind. Wie im echten Leben erscheinen die in die Jahre gekommenen Schätzchen mal aufwändig poliert, mal mit naturbelassener Patina. Doch nicht nur den Männern mit Diesel im Blut ist dieses Treffen ans Herz gewachsen, auch in der zunehmenden Zahl der Fahrerinnen schlägt mittlerweile ein Kennerherz. Daher freuen sich die Traktoren-Freunde Biesingen in diesem Jahr besonders auf die Vielzahl Traktorfreundinnen und locken diesmal mit einem besonderen Angebot,“ blickt Michael Wagner vom Vorstand voraus.