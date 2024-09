Traktorenschau in Biesingen 121 Traktoren beim Treffen in Biesingen

Vom kleinen Einzylinder-Motor über den bärenstarken V 8, von vier bis 400 PS, vom alten Deutz-Knubbe bis zum John Deere der neuen Generation reichte die Bandbreite neuzeitlicher und nostalgischer Schlepper. Unter den ausgestellten Traktoren fanden sich Oldie- Modelle von namhaften Herstellern wie Lanz, Eicher, Fendt, Hanomag und Deutz, auch seltene Marken wie Hürlimann, Wesseler und Porsche-Diesel zogen Technikbegeisterte an. Ein besonderes Highlight war erneut der mächtige John Deere-Mähdrescher von Marc Scherer, der sowohl Traktorenthusiasten als auch Familien faszinierte. Besonders erfreulich waren die vielen Erstbesucher, die ihre aufwändig restaurierten Schätze zur Festwiese brachten, um die Maschinen aus nächster Nähe bestaunen zu lassen, während „Wiederholungstäter“ das familiäre Flair und die Liebe zur historischen Landtechnik genossen. „Die Technik vor allem der alten Schlepper ist überschaubar und so kann jeder halbwegs versierte Schrauber einen Trecker ohne Werkstatt-Hilfe warten und reparieren“, sagte unserer Zeitung Michael Wagner vom Vorstand. Wird einmal eine größere Reparatur notwendig, ist Guy Friedrich aus dem nahen Lothringen als Stammgast Ansprechpartner. „Unser Traktor Marke Fahr aus Gottmadingen hat 20 PS und ist mit Baujahr 1951 so alt wie meine Oma Kunigunde“, berichtet stolz der junge Hannes (6) auf dem eigens geschaffenen Beifahrersitz neben Papa Christian Weiland.