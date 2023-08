Traktoren-Treffen in Biesingen Traktoren-Fans treffen sich in Biesingen

Zum elften Mal findet am kommenden Samstag, 2. September in Biesingen das beliebte Treffen von Besitzern historischer Traktoren statt. In bewährter Weise ruft der Verein der Traktoren-Freunde Biesingen die Besitzer alter Landmaschinen der näheren und weiteren Umgebung auf, sich ab 14 Uhr auf dem Festplatz am Ende der Münchwiesenstraße zu versammeln, um den Besuchern Technik, Optik und Akustik der Agrartechnik des vergangenen Jahrhunderts näherzubringen.