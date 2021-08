Schwimmkurse in Blieskastel : Das 100. Kind lernte jetzt Schwimmen

Blieskastel Die Sonderaktion im Blieskasteler Freizeitzentrum mit Unterstützung der Landesregierung wird gut angenommen.

Der Bedarf an Anfänger-Schwimmkursen ist aktuell sehr hoch, wie Bernhard Wendel, Geschäftsführer der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH, mitteilt. Bereits über 230 Anmeldungen von Kindern ab fünf Jahren liegen dort vor. Der größte Teil komme aus der näheren Umgebung, aber auch aus einem Umkreis von Saarbrücken über Friedrichsthal bis Homburg sowie aus dem angrenzenden Rheinland-Pfalz, so Wendel. Mit Stand Montag, 2. August, haben seit Anfang Juni inzwischen bereits 100 Kinder die Kurse besucht. Dies große Interesse sei sicherlich auch coronabedingt zurzeit sehr hoch. Daher habe sich das Blieskasteler Bad entschlossen, die Schwimmkurse vor, in, und über die Sommerferien hinaus durchzuführen. Das Hallenbad wurde extra nur für die Schwimmkurse ab 31. Mai geöffnet. Pro Kursus erlernen jeweils sechs Kinder das Schwimmen, und dies parallel zum Badebetrieb, so dass der Aufwand durch das Team des Bades enorm ist. Wendel bedankte sich deshalb ausdrücklich bei allen Mitarbeitern für den Einsatz.