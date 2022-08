Traktorentreffen in Biesingen : Traktorentreffen in Biesingen bietet Blicke in vergangene Agrartechnik

Zu jedem Traktorentreffen gehört die Segnung der Schlepper, hier beim 9. Treff mit (von rechts) Pfarrer Hieronim und Pater Matheusz. Foto: Hans Hurth

Biesingen Nach zweijähriger Pandemiebedingter Pause geht das Traktortreffen in Biesingen an diesem Samstag, 3. September, in seine zehnte Auflage. In bewährter Weise ruft der Verein der Traktoren-Freunde Biesingen die Besitzer alter Landmaschinen der näheren und weiteren Umgebung auf, sich ab 14 Uhr auf dem Festplatz am Ende der Münchwiesenstraße zu versammeln, um den Besuchern Technik, Optik und Akustik der Agrartechnik des vergangenen Jahrhunderts näher zu bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Hurth