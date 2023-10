Slow Food Saarland Warum die Bliesgau-Lammwoche Geschichte ist – und wie fünf Spitzenköche sie doch noch auf die Beine stellen

Die gute Nachricht: Eine Handvoll Spitzenköche wurde aktiv und sprach Holger Gettmann, den langjährigen Organisatoren, darauf an, wenigstens eine kleine Lammwoche zu organisieren. „Wir wollen die Lammwoche, bei der wir seit zwei Jahrzehnten mitmachen, nicht ausfallen lassen“, waren sich Cliff Hämmerle aus Webenheim und Jörg Künzer vom Gräfinthaler Hof in Bliesmengen-Bolchen einig. Auch Jürgen Süß, Küchenchef im Landschloss Fasanerie in Zweibrücken, ist mit dabei. Diese drei Restaurants bekommen Lämmer von Gut Lindenfels in Niederwürzbach und Steffen Uhl in Webenheim.