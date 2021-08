Buslinie durch das Biosphären-Reservat : Biosphärenbus fährt quer durch den Kreis

Saarpfalz-Kreis Die Linie 501 erschließt somit die komplette Biosphäre Bliesgau von Nord nach Süd entlang des Bliestals.

Der Saarpfalz-Kreis ist für die Gestaltung der Busverkehre innerhalb des Saarpfalz-Kreises zuständig. Die zehn Kreislinien (501, 504, 505, 506, 507, 508, 547, 562, 577, 578) erweitern in der Fläche das Angebot der Bahn und der Regionalbusse. Darüber hinaus werden diese Verbindungen durch die Stadtverkehre in Homburg, St. Ingbert und Blieskastel sowie Schulverstärkerlinien und Anruf-Linien-Taxen ergänzt. Mit diesem Netz wird die Mobilität der Bürger im Kreisgebiet sichergestellt. Die überwiegende Zahl der Linien verkehrt hierbei unter der Woche in einer stündlichen Taktung und bietet auf dem Fahrweg Anschlussmöglichkeiten an weitere Bus- und Bahnlinien.

So erreicht man von Homburg aus nach 25 Minuten Fahrzeit Blieskastel und nach weiteren 20 Minuten Gersheim. Von hier aus sind es nur 30 Minuten bis zur Endstation in Kleinblittersdorf, wo ein direkter Anschluss an die Saarbahn besteht. Unterwegs passiert die Linie 501 zahlreiche Freizeit-, Natur- und Kulturerlebnisse: Beispielsweise besteht in Sitterswald Anschluss an den idyllischen Blies-Grenz-Weg. Für Kulturbegeisterte führt der Biosphärenbus direkt zum Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Der Haltepunkt in Blieskastel lädt zum Erkunden und bummeln in den verwinkelten Altstadtgassen ein. Auch die Klosterruine Wörschweiler, das Römermuseum in Schwarzenacker sowie das Biotop in Beeden sind fußläufig vom Linienweg aus erreichbar.