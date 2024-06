Biosphärenfest diesmal in Kleinblittersdorf Freundschaft mit Frankreich wird vertieft

Das Biosphärenfest findet in diesem Jahr am Sonntag, 30. Juni, in der Ortsmitte von Kleinblittersdorf statt. Hier können die Besucherinnen und Besucher mit den Menschen, den Themen und den Projekten der Biosphäre Bliesgau auf Tuchfühlung gehen. Aber auch die jahrhundertelange Freundschaft, die Kleinblittersdorf mit den Nachbarn in Frankreich verbindet, prägt dieses 18. Biosphärenfest, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.