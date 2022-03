VHS-Programm 2022 für St. Ingbert : Das steht im neuen Programm der Volkshochschule

Marika Flierl (Leiterin der Biosphären-Volkshochschule), Bürgermeisterin Nadine Backes, Albrecht Ochs (Vorsitzender des VHS-Beirats) und Christa Strobel (Leiterin der VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel) nach der Vorstellung des neuen VHS-Programms (von links). Foto: Markus Renz

St Ingbert Die Biosphären-Volkshochschule hat ihr neues Kurs-Angebot vorgestellt. Filme drehen, Goldschmied sein oder Arabisch lernen – bei der VHS ist Vielfalt Programm. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken.

Kamera an – und Action! Und schon ist der Film im Kasten. So schnell geht‘s dann doch nicht. Weder der abendfüllende Spielfilm noch der Kurzclip wird so einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Es braucht Weiteres, um einen Film zu realisieren – beispielsweise ein Drehbuch, geeignete Drehorte und stimmungsvolles Licht. Ist alles aufgezeichnet, ist ein Film noch längst nicht vollendet. In der Phase der Postproduktion wird das Gefilmte verdichtet, indem die Aufnahmen geschnitten und in sinnige Abfolge gebracht werden.

Dank der Biosphären-Volkshochschule (VHS) St. Ingbert muss man kein Regisseur sein, um Filme umzusetzen. „Filme drehen wie die Profis“ ist ein VHS-Kurs für Neugierige, die in die Filmproduktion reinschnuppern und sich ausprobieren möchten. Und es ist nur einer der 140 Kurse, die das neue Programmheft der VHS enthält. „Das VHS-Programm ist an aktuellen gesellschaftlichen Themen orientiert“, sagt Marika Flierl, Leiterin der Biosphären-Volkshochschule bei dessen Vorstellung im Rathaus.

Das neue Programmheft enthält alle – vormals gesondert erschienenen – VHS-Veröffentlichungen. Es soll ab jetzt dreimal im Jahr mit neuen Kursangeboten erscheinen. „Der geänderte Erscheinungsturnus hilft, das VHS-Kursangebot flexibel und zeitnah den Nutzern in Erinnerung zu bringen“, sagt Christa Strobel, Leiterin der VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel. Auch Bürgermeisterin Nadine Backes ist von der neuen Angebotspräsentation überzeugt: „Das VHS-Angebot in handlicher, moderner und übersichtlicher Form – dafür steht das neue Programmheft.“

Es gliedert sich in mehrere Themenbereiche, jeweils mit Kursen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Beginnen wir mit dem Themengebiet „Politik, Gesellschaft und Umwelt“. Spaß am Gärtnern? Dann könnte die Garten-AG der passende Kurs sein oder ein Vortrag zum Gärtnern in Zeiten des Klimawandels mit Tipps für einen robusten Garten. Auf Führungen wird Heimatgeschichte erfahrbar: Beim Rundgang über den Alten Friedhof mit den Geschichten, die sich hinter den Namen auf den Gräbern verbergen. Oder beim Spaziergang durch das alte St. Ingbert.

Im Blick einer weiteren Veranstaltung ist beispielsweise die Kollektion des St. Ingberter Kunstsammlers Franz Josef Kohl-Weigand und die Frage, warum sie Teil eines Kunstkrimis ist. Die Vortragsreihe „Kein Platz mehr an der Sonne“ entführt in die deutsche Kolonialgeschichte. Die Umwelt darf auf geführten Wanderungen entdeckt werden. Während Erwachsene zum Beispiel den Motorsäge-Führerschein machen können – um im Wald liegendes Holz selbst zersägen zu können –, können Kinder mit Pferden Freundschaft schließen.

Auch für die neue digitale Welt bietet die Biosphären-Volkshochschule St. Ingbert die passenden Kurse an. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Das Fahrrad steht ebenfalls im Fokus. Ein Kurs hilft Kindern beim spielerischen Lernen des Radfahrens und im Fahrrad-Reparatur-Kurs lässt sich auch das Einstellen der Schaltung lernen. „Für ältere Menschen wird es Ende März einen Kurs zum sicheren Fahrradfahren geben. Geeignet auch für diejenigen, die sich zuletzt ein E-Bike gekauft haben und jetzt damit üben möchten“, sagt Strobel.

Aus dem Themenbereich Kultur und Gestalten wurde der Film-Kurs bereits erwähnt. Die weiteren Kurse sind nicht weniger spannend: Im Goldschmiedekurs lernt man die Grundlagen des Schmiedehandwerks, dann gibt es einen Töpferkurs, in weiteren Kursen wird Osterdeko aus Recyclingmaterial gebastelt oder im Park gemalt. Und Albrecht Ochs, Vorsitzender des VHS-Beirats, will mit seiner Frau Ursula Ochs-Steinfeld an drei Abenden Passagen aus dem Epos „Parzival“ des Dichters Wolfram von Eschenbach lesen.

Vom 25. Juli bis 5. August soll die Sommerakademie der VHS im Kulturhaus St. Ingbert stattfinden. Mit Kursen zum kreativen Zeichnen und Malen, Schnitzen, einem Kurs zur Bildhauerei, einem zu digitaler Fotografie und einem Kochkurs zum Thema Streetfood. „Ergänzungen im Programm sind nicht ausgeschlossen, wir feilen noch am Programm der Sommerakademie“, sagt Flierl.

Weiter geht es mit einigen Kursangeboten aus dem Themenbereich Gesundheit. Ein Kurs setzt sich mit der chinesischen Bewegungskunst Tai Chi auseinander, in einem werden Teilnehmer die Augenmassage lernen, ein Online-Vortrag informiert über Burnout, ein weiterer über erfolgreiches Abnehmen und beim Waldbaden wird Alltagsstress abgebaut.

Verständnis für fremde Kulturen gewinnen, das gelingt über Sprache. „Fremdsprachen-Kurse sind ein wichtiger Teil unseres Volkshochschulangebots“, sagt Flierl. VHS-Kurse in Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Arabisch starten demnächst. Und für 15. Mai ist ein Deutsch-Französisches Treffen im Kulturhaus zum Thema Mut/Courage vorgesehen.

Bevor es zum Themenbereich Digitalisierung geht, schauen wir noch auf die digitalen Veränderungen bei der Biosphären-Volkshochschule. „Wer sich auf Kurse wie gewohnt anmelden möchte, hat diese Möglichkeit selbstverständlich“, sagt Ochs. „Genau. Auf Seite 57 des Programmhefts ist das Anmeldeformular zu finden“, sagt Strobel. Darüber hinaus ist eine Kursanmeldung über die neue VHS-Webseite (vhs-igb.de) möglich. „Um unser Angebot noch besser am Bedarf der Nutzer auszurichten, werden wir auf der Webseite bald einen Bereich für Kurswünsche schaffen“, sagt Flierl.

Zum Themenbereich Digitalisierung: Er umfasst etwa einen Smartphone- und Internetkurs für Senioren, einen Einsteigerkurs zum Umgang mit Tablet-PCs, einen Computerschreibkurs zum zeitsparenden Tippen mit zehn Fingern oder Einführungen in die Textverarbeitung mit Word sowie das Tabellen-Programm Excel.

In einem Spezialthemenbereich dreht sich alles ums Kochen: Die Küche der Provence, Kochen und Backen für Kinder, ein Kochkurs für Frauen mit dem Schwerpunkt internationale Küche sowie Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse im Kochen für Männer.