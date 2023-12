Abschied von der Stadt Bexbach Der Fürsprecher für Behinderte geht

Seine Amtszeit endet auf eigenen Wunsch am 31. Dezember dieses Jahres, seine letzte Sprechstunde hatte er Ende November: Bexbachs Behindertenbeauftragter Steffen Brucker (64) hat sich in den zurückliegenden Jahren für die Belange der Menschen am Höcherberg eingesetzt, die mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen leben müssen. Waren es erfolgreiche sechseinhalb Jahre? Und warum das vorzeitige Ausscheiden aus dem Amt, ein halbes Jahr vor den kommenden Kommunalwahlen als üblicher Zeitpunkt für eine erneute Berufung ins Amt? Die Antworten darauf und noch einiges mehr gab Brucker nun in einem Gespräch mit unserer Zeitung.