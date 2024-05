Ziel von 50.000 Besuchern angestrebt Campingmesse in Bexbach: Attraktionen ziehen Besucher an

Noch bis Sonntag können sich Besucher auf der Bexbacher Messe für Camping, Freizeit und Automobil umschauen. Dann geht die Campingausstellung mit dem großen Finale, dem Familiensonntag, ihrem Ende entgegen. Einzig das Wetter könnte da noch zu einem Problem werden. Bislang aber scheint sich die 63. Auflage der Messe gut zu entwickeln. „Wir sind zufrieden.“ Volker Wagner, der Messeleiter der Messe, ließ diesem kurzen Zwischenfazit am Maifeiertag natürlich noch ein paar Erläuterungen und Fakten folgen. Zu diesen Fakten gehöre auch die Tatsache, dass man mit 18 000 Besuchern am ersten Wochenende über den Zahlen vom Vorjahr liege. Natürlich setzte man auch viel Hoffnung auf den Maifeiertag mit dem Frühlingsmarkt und dem ADAC-Oldtimer-Picknick als Teil des Rahmenprogramms. Alles zusammen schüre, wie Wagner erklärte, die Hoffnung, „dass wir am Ende der Messe mit 45 000 Besuchern schließen können“. Diese Zahl an Gäste benötige man, damit die Messe auch wirtschaftlich für die Stadt Sinn ergebe. „Dann komme ich mit einer schwarzen Null raus. Das ist für uns wichtig.“