Polizei vermutet Wiederholungstäter : Unbekannter schlitzt Autoreifen auf

Ein Reifenstecher war in Oberbexbach unterwegs. Foto: dpa/Friso Gentsch

Oberbexbach Ein bisher unbekannter Täter hat in Oberbexbach an einem parkenden Subaru beide linken Reifen aufgeschlitzt. Passiert ist dies, so teilte die Polizei am Wochenende weiter mit, bereits zwischen Samstag, 27. Februar, 19.30 Uhr, und Sonntag, 28. Februar, 8.30 Uhr.

Das Auto war in dieser Zeit in der Frankenholzer Straße geparkt. Es sei nicht das erste Mal, dass dieses Auto betroffen war. Der Subaru sei im vergangenen Jahr mehrfach auf die gleiche Art und Weise beschädigt worden. Die Polizei geht daher davon aus, dass es sich immer wieder um denselben Täter handelt.