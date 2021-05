„Ungeheuerlich ungepflegt“ : Ärger über den Zustand des Frankenholzer Friedhofs

So sieht es auf dem Frankenholzer Friedhof aus. Foto: Der Frankenholzer Friedhof. Foto: Jürgen Jakoby

Frankenholz Ein Leser wirft der Stadt Bexbach vor, den Frankenholzer Friedhof nicht ausreichend zu pflegen. Die Verwaltung widerspricht vehement.

Man sollte es für selbstverständlich halten: Friedhöfe als Orte der letzten Ruhe sind besonders sauber, ordentlich und gepflegt. Unser Leser Jürgen Jakoby zeigte sich daher umso entsetzter, als er unlängst auf dem Friedhof in Frankenholz unterwegs war. „Es ist schon ungeheuerlich, wie es hier aussieht.“ Es sei ungepflegt, die Stadt Bexbach mache dort nur ein Minimum an Arbeiten, ärgert sich Jakoby und das besonders, da die Stadt hohe Friedhofsgebühren veranschlage. „Das ist ein Schlag in die Magengrube von jedem, der hier ein Grab eines Angehörigen pflegt und in Ordnung hält.“ Er sei schon aus unterschiedlichen Gründen auf verschiedenen anderen Friedhöfen im Saarland und in Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen, dort betreibe man offenbar mit geringeren Gebühren mehr Aufwand als in Bexbach. Die Anlagen dort seien jedenfalls gepflegter.

Auf Anfrage widerspricht die Stadtverwaltung energisch. Bürgermeister Christian Prech (CDU) erinnert daran, dass sich im Stadtgebiet von Bexbach sieben Friedhöfe befinden, welche der ständigen Pflege bedürften. Diese umfasse insbesondere die Aufrechterhaltung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht, der Sauberkeit und der Pflege von Bäumen, Sträuchern, Wegen und Freiflächen. Die Mitarbeiter der Friedhofskolonne und des Baubetriebshofes achteten „trotz beschränkter personeller Mittel“ darauf, alle Friedhöfe in einem ordentlichen und gepflegten Erscheinungsbild zu erhalten – mit „Engagement und Herzblut“.

Nach Beginn der Vegetationsperiode würden derzeit alle Friedhöfe im Stadtgebiet nacheinander gepflegt und gemäht. Im Augenblick würden auch auf allen Friedhöfen der Stadt neue Lagerstätten für von der Stadt bereitgestellten Splitt zum Auffüllung von Absenkungen errichtet. Für den einen oder anderen Besucher erscheine gelegentlich ein Friedhof als ungepflegt oder unansehnlich, man tue aber „alles dafür, um Missstände zeitnah abzustellen“. Insbesondere auf dem Friedhof in Oberbexbach laufe schon seit dem August 2020 ein Pilotprojekt hinsichtlich Mülltrennung. Leider sei aber dabei festzustellen, dass der Müll nicht so getrennt werde, wie man sich dies wünscht.

Durch die langen Trockenzeiten in den vergangenen Jahren seien Teile der Grünflächen im gesamten Stadtgebiet stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der auf den Friedhöfen ausgebrachte Rasensamen brauche Zeit um anwachsen zu können. Zusätzlich setze Bexbach seit Jahren unter dem Gesichtspunkt des Insektenschutzes keine Pestizide zur Unkrautbekämpfung mehr ein. Auch dies führe zu einem erheblichen Mehraufwand und erwecke gelegentlich und oberflächlich den Eindruck, es handele sich hier um einen unaufgeräumten Zustand.

Doch für die Stadt Bexbach sei klar: „Ein englischer Rasen ist sicherlich schön anzusehen, jedoch kann dort kaum eine Biene überleben“, so Prech.

Dazu habe man in den vergangenen Jahren ständig umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, etwa neue Einzäunungen auf den Friedhöfen in Niederbexbach, Oberbexbach und Frankenholz. Diese seien notwendig geworden, um insbesondere Rehe von den Friedhöfen fernzuhalten. In den Leichenhallen von Höchen und Frankenholz habe man Heizanlagen erneuert.

Die Friedhofsgebühren indes berechneten sich nach dem tatsächlichen Aufwand und würden jährlich neu kalkuliert. Die Stadt könne nichts dafür, wie etwa Familiengräber aussehen, deren Pflege obliege den Angehörigen und Nutzungsberechtigten der Grabstätten.

Leser Jürgen Jakoby bleibt aber weiterhin kritisch. Am Dienstagabend berichtet er, dass die Stadt mit einigen Mitarbeitern an dem Tag dringend nötige Mäharbeiten durchgeführt habe. Diese fänden aber nur in einem etwa fünfwöchigen Zeitraum statt – bei der aktuellen hohen Wachstumsphase sei das zu wenig.

Der Frankenholzer Friedhof sei in einem schlechten Zustand, bemängelt Leser Jürgen Jakoby. Foto: Jürgen Jakoby