Warum entstehen Garagen im Industriegebiet Stockwäldchen ? Zirkus-Auftritt und Gewerbe-Ansiedlung beschäftigten Stadtrat Bexbach

Eine Ansiedlung im Industriegebiet Stockwäldchen hat in der letzten Bexbacher Stadtratssitzung Gesprächsstoff geliefert. SPD-Fraktionssprecher Jan Hornberger erklärte, es wirke im Vorbeifahren so, als würden dort „nach Schema F Garagen gebaut werde“. Das erfülle ihn mit Sorge: „Es ist nicht das, was der Rat wollte.“ Dort habe man Gewerbe ansiedeln wollen, das Arbeitsplätze und der Stadt Gewerbesteuer einbringe. Da auch Millionen Fördergeld für das Gewerbegebiet geflossen sei, sehe die SPD „dringenden Handlungsbedarf“.