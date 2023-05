Rundgang des Behindertenbeauftragten Weiter Stolperfallen in der Bexbacher City

Nicht gehandicapten Menschen ist es nur schwer möglich, die Welt so zu erfahren und zu erleben, wie es Menschen mit vor allem körperlichen Einschränkungen täglich tun. Tun müssen. Zu dieser Wahrheit gehört leider auch, dass es eben in der Regel nicht gehandicapte Menschen sind, die für die Planungen im öffentlichen Raum als Stadtplaner und Verantwortliche in den Bauämtern Rechnung tragen. Und so gestaltet sich in so mancher Kommune für Menschen mit Seheinschränkungen, Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte und Senioren mit Rollatoren der Weg von A nach B als wenig erfreuliche Abenteuerreise.