Stadt plant neue Veranstaltung : Bexbacher City-Fest wurde beerdigt

Das Bexbacher City-Fest soll es künftig nicht mehr geben. Gearbeitet wird an einer anderen Veranstaltung. Foto: Thorsten Bruch / TOB Events

Bexbach Noch im Juni wurde in der Bexbacher Innenstadt drei Tage lang mit Vergnügungspark und Live-Musik auf zwei Bühnen gefeiert, jetzt kündigt der neue Bürgermeister Christian Prech einen Schlussstrich an.

Es sei in der Vergangenheit stets ein hoher Fehlbetrag in der Kasse des Vereins aufgelaufen. „Bereits in den letzten Jahren zeichnete sich ab, dass diese Entwicklung aufgrund fehlender Einnahmen und steigender Ausgaben nicht aufzuhalten ist“, machte der Bürgermeister darüber hinaus deutlich. Zum Hintergrund: Veranstaltet wird das Fest vom Kultur- und Verkehrsverein Bexbach. Organisator ist Thorsten Bruch von TOB Events.