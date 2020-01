Tourismus : Wanderweg auf Halde Höchen geplant

Höchen Saarpfalz-Kreis und Stadt Bexbach sind in die Planungen involviert. Während ein Experte bereits einen möglichen Streckenverlauf erarbeitet hat, sind aber einige Punkte offen. Darunter auch die Finanzierung.

Der Bexbacher Ortsteil Höchen soll einen ganz besonderen Wanderweg erhalten: Die 494,5 Meter über Meeresniveau liegende Bergehalde, die der Saar-Bergbau-Experte Delf Slotta gar als die höchstgelegene Steinkohle-Bergehalde in Deutschland bezeichnete, soll damit erschlossen und so der Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Dass der Weg kommt „wäre wünschenswert“ stellt Volker Wagner klar, der für die Stadt Bexbach in das Projekt involviert ist.

In puncto Geld „geht es in die 10 000er“, gibt er eine vorsichtige Schätzung von Fachleuten wieder. Das habe damit zu tun, dass der Weg komplett erschlossen werden müsse und auch eine Barrierefreiheit wünschenswert wäre. Wann er angelegt ist und Wanderfreunde und Touristen über ihn die Halde besteigen können? Das ist aber noch unklar. „Wie schnell es geht, hängt davon ab, wann wie schnell wir an Fördertöpfe kommen und ob eine Leader-Förderung überhaupt kommt“, sagt Wagner. Leader ist das Programm der Europäischen Union zur Förderung des ländlichen Raums. Die neue Förderperiode ist erst zu Jahresbeginn gestartet. Noch sei kein Leader-Förderantrag gestellt, so Wagner.