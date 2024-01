Vorbericht Räte In den Räten gibt es einiges zu tun

An diesem Donnerstag, 1. Februar, starten sowohl der Gemeinderat Kirkel als auch der Stadtrat Bexbach ins neue Jahr. Die Tagesordnungen im öffentlichen Teil sind dabei recht kurz – bieten aber doch interessante Themen, so auch in Kirkel. Da steht unter anderem die Aufstellung der „Lärmaktionsplanung Straße 2024“ auf dem Plan. Konkret wird es um die sogenannte „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange“ gehen.