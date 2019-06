Junge Floriansjünger im Fokus : Ein Loblied auf den Feuerwehr-Nachwuchs in Frankenholz

Frankenholz Bei der Feier zum 50. Geburtstag der Jugendfeuerwehr des Löschbezirks wurden auch Beförderungen vorgenommen.

„50 Jahre Jugendfeuerwehr in Frankenholz“ – dieses Jubiläum wurde beim Löschbezirk Frankenholz nun in einer kleinen Feierstunde gewürdigt. Ohne den Nachwuchs und seiner Ausbildung gäbe es keine funktionierende Aktivenwehr. Dies wurde bei den Glückwunsch-Reden von Landrat Theophil Gallo, dem Bexbacher Stadtbeigeordneten Rainer Ruffing, von Ortsvorsteher Rudi Müller, Kreisbrandmeister Thorsten Hauck und Landesbrandinspekteur Timo Meyer verdeutlicht.

Michael Simon, stellvertretender Löschbezirksführer von Frankenholz, ging auf die 50-jährige Geschichte der Jugendwehr ein. „Wir brauchen und wollen eine leistungsfähige und zukunftsorientierte Feuerwehr. Es nützt nichts, eine moderne Feuerwehr mit bestmöglicher Ausrüstung zu besitzen, wenn wir keine Feuerwehrleute haben.“ Umso wichtiger sei es daher, dass man sich wie bisher und auch in Zukunft in den Löschbezirken um die Nachwuchsarbeit intensiv kümmert. „Die Jugendfeuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil unseres Löschbezirks.“ Simon erklärte, dass über 50 Prozent der aktiven Wehrleute schon bei der Jugendwehr waren. Jugendfeuerwehren gab es früher im Kreis Homburg bereits in Oberbexbach, Kirrberg und Limbach. 1969 wurde auch in Frankenholz eine Jugendwehr gegründet. Erich Schug und Werner Hennes waren die ersten Männer, die damals als Gründer diese Wehr ins Leben riefen. Neben feuerwehrtechnischen Übungen und einigen Stunden Theorie wird den Nachwuchsleuten mit Ausflügen und Zeltlagern einiges geboten.