Verkehrsunfall : Außenspiegel abgefahren und dann geflohen

Bexbach Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am Dienstagmorgen in Bexbach mit seinem Wagen einen Unfall verursacht hat und anschließend flüchtete. Der Vorfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr in der Frankenholzer Straße.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte laut Angaben der Polizein mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten braunen Honda CR-V mit Homburger Kreiskennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.