Wer hat diesen Mann gesehen? : Sywlin Olszewski wird seit Dienstag, 30. Juli, vermisst

Homburg/Bexbach Seit Dienstag, 30. Juli, wird seit 6.45 Uhr Sylwin Olszewski vermisst. Er wohnt in Bexbach, arbeitet jedoch zur Zeit während der Woche in Bochum. Er wohnt in Bochum in einem Appartement in der Dibergstraße 50. Sylwin Olszewski gilt als sehr zuverlässig und sein aktuelles Verschwinden sei als absolut untypisch für ihn anzusehen, vermeldet die Polizei in Homburg.

Von red

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass ihm ein Leid zugestoßen ist. Sylwin Olszewski ist 46 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, 80 Kilo schwer, hat grau-schwarze Haare mit Halbglatze, hat eine behaarte Brust, keine Brille, keinen Bart, keine Tätowierungen, Piercings. An einer Wade hat er eine kreisrunde Narbe. Er dürfte mit einem gelben T-Shirt, einer hellblauen kurzen Sporthose sowie mit rot-weiß-silberfarbenen Turnschuhen der Marke Nike bekleidet gewesen sein. Wer kann Angaben zum Verbleib des Vermissten machen?