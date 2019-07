Kriminalpolizei : Eingangstür zur Waldorfschule beschädigt

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben sich bislang unbekannte Täter bereits in der vergangenen Woche an einer Eingangstür der Freien Waldorfschule in Bexbach zu schaffen gemacht. Ob es sich dabei um puren Vandalismus oder einen Einbruchsversuch handelte, steht nicht fest.

Die Polizei gibt die wahrscheinliche Tatzeit von Mittwoch, 10. Juli, bies Freitag, 12. Juli, an. Die Täter haben sich demnach an der Zugangstür zu schaffen gemacht und Glasteile in der Tür beschädigt.