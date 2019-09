Bexbach Gute Nachrichten für Investor Gregor Hoch: Der Österreicher, der das Utopion-Gelände in Bexbach gepachtet hat, kann weiterplanen. Das hat die Kommunalaufsicht entschieden, die dem Saar-Innenministerium angegliedert ist.

Hintergrund: Hoch hatte vor Monaten einen Bebauungsplan vorgelegt, um seine Visionen in Bexbach in Form zu gießen. Nur gab es dort einen alten Bebauungsplan „Abenteuer- und Freizeitgelände Am Folloch“, der noch auf längst verworfenen Ideen seines Vorgängers beruhte. Die Stadt stand vor der Frage: Den bestehenden Plan (nach einer Prüfung, an deren Ende auch stehen kann, dass man doch nicht übereinkommt) auf Hochs Vorstellungen umstricken oder ihn ganz aufheben und einen komplett neuen erarbeiten, was länger dauert? Letzteres war die Absicht der Bexbacher Verwaltung. Extra-Problem unter anderem: Am Rande des Gebiets lagert Explosivmaterial in einem Gebäude und weil der Explosionsradius ins Utopion-Gelände reicht, werden für das Gelände selbst Genehmigungen schwierig. Auch der Landschaftsschutz ist nicht ohne.