Auto in Bexbach beschädigt : Fahrzeugscheibe an geparktem Auto eingeschlagen

Fahrzeugscheibe an geparktem Auto eingeschlagen

Auto in Bexbach beschädigt

Bexbach Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls in der Bexbacher Innenstadt. Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr, haben Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines grauen Citroen C4 mit Homburger Kennzeichen eingeschlagen.

Der Wagen war in der Finkenstraße abgestellt. Möglicherweise hatten der oder die Täter ihr Fluchtfahrzeug in der Susannastraße abgestellt, vermutet die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Sie machten sich nach der Tat unerkannt davon.