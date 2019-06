Vereinsjubiläum : Viel Lob für die Turnvereinigung beim großen Jubiläum

Oberbexbach 125 Jahre alt wird in diesem Jahr die Turnvereinigung Oberbexbach (wir berichteten). Ein stolzes Jubiläum, das in einem großen Festabend im Volkshaus von Politikern, Vorstand, Mitgliedern und vielen Freunden der TVO gewürdigt wurde.

Für ihre Verdienst im Verein wurde Emelie Hartmann mit der Ehrennadel in Bronze des dDeutschen Turnerbundes von Claudia Homberg-Rupp ausgezeichnet. Die Ehrennadel des saarländischen Turnerbundes in Bronze erhielte Christia Diehl, Nina Mutzl, Marika Stetzer, Dominik Johann, Rainer Martin und Patrick Weber. Die STB-Nadel in Silber gab es für Rosi Geimsa und Herbert Bruder. Ralf Döllgat bekam die Ehrennadel in Gold. Für 20 Jahre Mitgliedschaft bekamen Marcel Bruder, Kira Döllgast, Mathias Emser, Sebastian Giemsa, Daniel Giemsa, Lena Giemsa, Minna Kinast, Tina Müller, Nina Mutzl, Miriam Schäfer, Jaqueline Schäfer, Dennis Ruffing und Christia Diehl die Vereinsehrennadel in Silber. In Gold wurde diese Auszeichnung für 40 Jahre Zugehörigkeit an Monika Bettinger, Arthur Bettinger und Doris Konrath verliehen.