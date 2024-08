Jugend traf sich wieder in Höchen Das Zeltlager begeisterte Jung und Alt

Bereits am Eröffnungstag des Zeltlagers beim TuS Höchen, an dem rund 60 Kinder teilnehmen, wurde ein gemeinsames Mittagessen serviert, bestehend aus Nudeln mit verschiedenen Soßen und einem Gurkensalat. Auch das Abendessen mit Würstchen und Salaten fand großen Anklang bei den Kindern und Jugendlichen. Doch im Mittelpunkt der drei Tage stand nicht nur das gemeinsame Essen, sondern vor allem eine Vielzahl an Erlebnissen.