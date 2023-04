Wegepaten im Saarpfalz-Kreis Mit Thomas Klein auf die Halde Höchen

Es ist wildromantisch hier oben, Natur pur, dabei geht es auf eine Bergehalde. Wer sich nicht auskennt, würde das wohl gar nicht direkt vermuten. Obwohl man es dem Boden doch immer wieder ansieht, dass hier Steine aus der Tiefe des Höcherbergs liegen. Thomas Klein hat an dieser Stelle als Kind viel Zeit verbracht. „Das war mein Abenteuerspielplatz“, sagt er, während es weiter hinaufgeht. Vielleicht liegt sie ihm auch deswegen so am Herzen, die Halde von Schacht III. Sie sei, sagt Klein, sogar die höchstgelegene Steinkohle-Bergehalde Deutschlands mit ihren 494,5 Meter über dem Meeresniveau. Allein das ist natürlich schon ein Pfund, mit dem sich touristisch wuchern ließe. Doch es gibt weitere. Klein läuft voran, steigt über Baumstämme, manchmal geht es schon ziemlich steil hinauf. Jeder, der hier entlang möchte, sollte also gut zu Fuß sein. Dafür wird man mit einer grandiosen Aussicht belohnt, bereits auf mittlerer Höhe, hier könnte beispielsweise ein „Picknickplatz Schaumberg“ entstehen, eben weil man unter anderem den von hier aus sehen kann, schlägt er vor. Ganz oben auf dem Gipfel ist der Blick zwar noch durch Bäume verstellt, aber zwischen den Stämmen kann man ebenfalls einiges erspähen. Er sei ein „ausgesprochener Aussichtsfan“, als Kind schon habe er sich für Aussichtstürme begeistert, gesteht Klein.