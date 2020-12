Thema im Stadtrat Bexbach : Teich im Blumengarten könnte umzäunt werden

Bexbach Mehrere Infrastruktur- und Bauthemen hatte der Bexbacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung. Der Abriss der Höcherberghallen zieht sich hin.

Die SPD-Fraktion zeigte sich wenig erfreut darüber, dass das Gebäude nicht noch dieses Jahr dem Erdboden gleich gemacht wird. Bürgermeister Christian Prech (CDU) erklärte, man habe den Abriss vor zwei Wochen europaweit ausgeschrieben. Ein Ergebnis liege erst in einigen Wochen vor. Thema war auch die Grundschule Frankenholz. Jan Hornberger (SPD) thematisierte Schattenspender an den Fenstern. Es sei wichtig, dass hier etwas passiere. Prech verwies darauf, dass die Verwaltung so viele Projekte mit dem Schild „höchste Priorität“ geklebt habe, dass man nicht mehr wisse, für welche Projekte das wenige vorhandene Geld als erstes aufgewendet werden soll: „Höcherberghalle, Brücke Betzenweg, Feuerwehr, Bürgerzentrum Frankenholz - eine Prio-Liste liegt vor, der Rat muss etwas bestimmen, wir prüfen sachlich, welche Zuschüsse möglich sind. Sonst kriegen wir das nicht gestemmt.“