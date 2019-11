Waldorfschule Bexbach : Schüler planen die Bühnentechnik

Noch ist die Bühnentechnik an der Waldorfschule rudimentär. Doch das soll sich bald ändern. Foto: Sebastian Dingler

Bexbach Die Freie Waldorfschule Saarpfalz in Bexbach hatte die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Reger Zuspruch herrschte wie immer beim Tag der offenen Tür in der Freien Waldorfschule Saarpfalz in Bexbach. Neben diversen Aufführungen im großen Saal bot die Schule auch an, in den Unterricht hineinzuschnuppern. Außerdem standen Workshops zu Themen wie Plastizieren, Schwarznussbasteln oder Kräutersalz auf dem Programm. Dem Schulchor Rundadinella durfte bei einer Probe zugehört werden, ebenso den Zehntklässlern bei ihren Vorträgen über ihr Landwirtschaftspraktikum.

Musiklehrer Michael Bernhardt brachte einen Chor von Drittklässlern auf die Bühne und wünschte den Anwesenden noch ein schönes Wochenende – ganz ohne Mikrofon, so wie man es von Waldorfschulaufführungen gewohnt ist. Das könnte sich aber in Zukunft ändern, denn die Schule plant eine große Investition in die Bühnentechnik. Es gehörte lange zum Konzept, dass sich die Zuhörer im großen Saal eben so ruhig verhalten mussten, dass man die unverstärkte Stimme von der Bühne hören konnte. Dennoch kommt es immer häufiger vor, dass einfach eine solide Tontechnik gebraucht wird, etwa, wenn Konzerte stattfinden, die das benötigen, oder bei Tanzvorführungen. Auch das Bühnenlicht ist veraltet und benötigt eine Auffrischung.

Jetzt wäre das bei anderen Schulen womöglich eine Aufgabe der Schulleitung, hier Abhilfe zu schaffen. Doch in der Waldorfschule beauftragt man zwei Schüler der zwölften Klasse mit dieser Aufgabe. Im Rahmen ihrer Jahresarbeit sollen sich Mathis Kreutz und Oskar Schöndorf darum kümmern, welche Musikanlage benötigt wird und welche Scheinwerfer künftig die Bühne beleuchten sollen. Außerdem soll ein Regieraum eingerichtet werden. Eine verantwortungsvolle Aufgabe für die beiden Schüler. Dazu gehört das Einholen von Angeboten ebenso wie die Suche nach Sponsoren und Spendern. Denn billig wird das Ganze nicht: Mit 20 000 Euro für den Ton und 58 000 Euro für das Licht rechnen die beiden.

„Es ist halt ein großer Saal, und die moderne und Strom sparende LED-Technik ist in der Anschaffung eben teuer“, sagt Mathis. „Das ist ein riesiges Projekt, aber die beiden sind voller Elan“, sagt die Geschäftsführerin der Schule Karin Schneider. Auch bei der Pädagogik strebt die Schule eine Neuerung an: Im Raum steht das so genannte PerLe-Konzept des Waldorfpädagogen Rüdiger Iwan. Das wird schon an einigen Schulen praktiziert und sieht vor, dass Schüler ihre Lernwege reflektieren und somit in die Lage versetzt werden, ihre persönlichen Lernerfahrungen auf einzelne Schulfächer zu übertragen. Dazu wurde bereits ein pädagogischer Tag durchgeführt, an dem das gesamte Kollegium teilnahm. „Nächstes Schuljahr wollen wir schon so weit sein, dass wir in der Oberstufe anders mit unseren Schülern arbeiten“, sagt Lehrerin Susanne Arnold.