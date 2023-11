Galileo-Schule Bexbach lädt zum Grundschulinfotag Galileo-Schule Bexbach lädt zum Tag der offenen Tür

Eine gute Startmöglichkeit in den Tag bietet sich für alle jungen Gäste um 8.30 Uhr in der Cafeteria der Gemeinschaftsschule: In einer Gesprächsrunde für Kinder können sich Grundschüler mit Schulleitungsmitgliedern und Mitgliedern der Schulgemeinschaft austauschen und erhalten auf ihre Fragen zum Schulwechsel und dem allgemeinen Schulbetrieb altersgerechte Antworten. Eine Informationsveranstaltung, die sich in erster Linie an die Erziehungsberechtigten der jungen Gäste richtet, findet um 11.15 Uhr statt. Unterrichtsbesuche der verschiedenen Klassenstufen und zu unterschiedlichen Fächern sind zwischen 8.35 Uhr und 12 Uhr durchgängig möglich, die Schulgemeinschaft steht gern für Rückfragen zur Verfügung und freut sich auf den Besuch aller großen und kleinen Interessierten.