Jetzt kann man sich bewerben : Straßenmusiker für verkaufsoffenen Sonntag im Oktober gesucht

Ob auf dem Akkordeon oder mit ungewöhnlichen Einlagen: Homburg sucht für den verkaufsoffenen Sonntag im Oktober Straßenmusiker. Foto: dpa/dpaweb/Frank May

Homburg Am verkaufsoffenen Sonntag, 13. Oktober, plant das Stadtmarketing Homburg, ähnlich wie schon in den Jahren zuvor, Musik in die Innenstadt zu bringen. Egal ob Profi oder Amateur, eingeladen sind alle, die Spaß an Straßenmusik haben, die Besucherinnen und Besucher des verkaufsoffenen Sonntags mit virtuosen, kurzweiligen Auftritten während des Einkaufens zu unterhalten.

Ob Drehorgel, Trommeln, klassische Instrumente, Mundharmonika oder etwas Ausgefallenes wie Susaphon oder Melodica, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jedes Instrument und jede Künstlerin und jede Künstler, der für Hut spielt, ist willkommen, hieß es weiter in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Im Innenstadtbereich werde es verschiedene stark frequentierte Standorte geben, die auch bei Regenwetter geeignet sind und an denen die Beteiligten zwischen 13 Uhr und 18 Uhr ihr musikalisches Talent zeigen können.

Wer Lust hat mitzuwirken, kann sich per E-Mail beim Stadtmarketing der Stadtverwaltung Homburg melden. In der E-Mail sollten eine kurze Vorstellung und uns ein paar Infos zur geplanten Darbietung stehen. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.