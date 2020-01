1900 Euro wurden eingesammelt : Sternsinger-Einsatz in Höchen und Websweiler

Die jungen Sternsinger bei ihrem Einsatz. Foto: Sandra Bauer

Höchen/Websweiler Die Sternsinger waren am Samstag, 4. Januar, in Höchen und Websweiler unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen und Jungen jedes Jahr in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt, teilt die Kirchengemeinde Maria Geburt Höchen/Websweiler weiter mit.

14 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren aus Höchen, ein Kind aus Websweiler und sechs Begleiterinnen klopften an unzählige Türen und schrieben den Segen an diese. Neben den Geldspenden für die Kinder im Libanon erhielten sie für ihr Engagement Süßigkeiten. Als Mittagessen gab es zur Stärkung auf Wunsch der Kinder Spaghetti mit Hackfleisch- und Tomatensoße in der Unterkirche, und im Anschluss konnten auch die restlichen Häuser in Höchen und Websweiler besucht werden.

In diesem Jahr kamen 1900 Euro an Spenden für die bedürftigen Kinder in der Welt zusammen. „Wir bedanken uns bei allen, die diese Aktion unterstützt haben, den Kindern und Begleiterinnen und natürlich bei den Spendern, die ein solches Ergebnis möglich gemacht haben“, so die Gemeinde.