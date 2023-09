Freizeitbeschäftigung der etwas anderen Art Eine etwas futuristische Reise führte in die Vergangenheit

Weitere Veranstalter des Picknicks waren seine Gattin Christine von Simonsdorf (im bürgerlichen Leben Christine Simon) sowie Leonie Neumann. Das Trio genießt den gelegentlichen Rückzug in die Steampunk-Welt. „Insgesamt war es unser fünftes Picknick und das zweite Mondschein-Picknick. Abends ist einfach das Ambiente noch schöner. Die Menschen kamen beispielsweise aus Köln oder auch Luxemburg zu uns. Man verabredet sich über Facebook oder auch bei anderen Treffen außerhalb von Bexbach“, erklärte Simon. Bezüglich der Kleidung sei man völlig offen – sie wird teilweise selbst genäht oder auch in Fachgeschäften besorgt. „Ich war in Bexbach für die Fahrkartenausgabe zuständig“, erklärt Simon. Zu jeder Veranstaltung werden „echte, altmodische“ Fahrkarten herausgegeben, die vor Ort natürlich auch gelocht werden, wie man das früher in Zügen machte. Diese Fahrkarten werden in spezielle Ausweise eingeklebt, den Zeitreisepass. „Im Prinzip sind wir in unserer Szene wie eine Familie. Man besucht sich gegenseitig bei Veranstaltungen, auch über die deutschen Grenzen hinaus. Jeder ist für jeden da. Und daher gibt es auch eine Freudespenden- und Spenderkasse. Da darf jeder etwas Geld hineintun, muss es aber nicht. Vom Geld aus dieser Kasse werden nicht so privilegierte Menschen eingeladen und auch Dinge spendiert“, berichtete Simon.