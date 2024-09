Warnung vor Betrügern Stadtwerke warnen vor unseriösen Anrufern

Häufig werde mit der Angst der Kunden gespielt und behauptet, dass Energieverträge ausliefen und ein neuer Vertrag abgeschlossen werden müsse, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke. In vielen Fällen werde über die Vorwahl 040 angerufen. Der Anrufer versuche in nachdrücklicher Weise den Kunden dazu aufzufordern, persönliche Daten, wie zum Beispiel Zählernummern und Zählerstände preiszugeben, um neue Verträge abzuschließen. „Wir schließen nie Verträge über Drittanbieter mit unseren Kunden ab und empfehlen diesen, niemals persönliche Daten am Telefon weiterzugeben. Denn nur so können Sie einen ungewollten Vertragsabschluss ausschließen“, heißt es weiter. Wenn man dennoch einen Vertrag geschlossen habe, könne man diesen innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Rechtswidrige Werbeanrufe können über die Homepage der Bundesnetzagentur (www.Bundesnetzagentur.de) gemeldet werden. Dazu benötigt man den Namen und die Telefonnummer des Anrufers und den Zeitpunkt, zu dem angerufen wurde.