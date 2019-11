Kostenpflichtiger Inhalt: Sieben Maßnahmen : Stadtrat will das Klima besser schützen

Die Schweizer Gletscher haben in den vergangenen zwölf Monaten rund zwei Prozent ihres Volumens verloren. In den vergangenen fünf Jahren liege der Verlust bei mehr als zehn Prozent, haben Experten festgestellt. In Homburg will man angesichts des Klimawandelsn nicht untätig bleiben. Foto: dpa/Anthony Anex

Homburg Den Klimanotstand gibt es noch nicht in Homburg, aber für die Ratssitzung liegt ein Katalog vor, was die Stadt tun kann, um noch grüner und umweltfreundlicher zu werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. So hat sich der Homburger Stadtrat am Dienstagabend zum dritten Mal mit dem Thema „Klimaschutz“ befasst. Diesmal standen die Zeichen gut für eine Verabschiedung von „Mehr Klimaschutz“ in Homburg.

Zum Hintergrund: Ursprünglich hatten die Grünen in einer der zurückliegenden Stadtratssitzungen das Ausrufen des „Klimanotstandes“ für die Stadt gefordert. Damals hatte man sich darauf geeinigt, dies nicht so umzusetzen und stattdessen in weiteren Beratungen einen konkreten Maßnahmenkatalog zu entwickeln. Hier sollten alle im Homburger Stadtrat vertretenen Parteien mitwirken. Das Ergebnis, vorgestellt in der Sitzung des Stadtrates im Oktober, führte dann als gemeinsamer Antrag von Grünen und SPD erneut nicht zu einer finalen Abstimmung. Denn: Die CDU äußerte Gesprächsbedarf in einigen Punkten.

Lesen Sie auch Klimadiskussion in Homburg : Kein Notstand, aber mehr Klimaschutz

Info Die sieben Eckpunkte des Klimapapiers Insgesamt sieben Einzelpunkte umfasst der Maßnahmenkatalog „Mehr Klimaschutz in Homburg“, in die Verantwortung wird dabei auch die Stadtverwaltung genommen - mit der Forderung nach mehr Nachhaltigkeit im Wirken, auch bei den stadteigenen Gesellschaften. Vom Tisch ist mit dem Antrag das ursprüngliche Ansinnen der Grünen, für Homburg formal den „Klimanotstand“ auszurufen.

Und so drehte der Maßnahmenkatalog als Kernstück des Antrags erneut eine Ehrenrunde. Als Ergebnis dieser weiteren Beratungen lag nun am Dienstagabend ein gemeinsamer Antrag von Grünen, SPD, CDU, FDP und Linken auf dem Tisch – schon mal formal ausgestattet mit einer erwartbaren Abstimmungsmehrheit (weiterer Bericht folgt).

Lesen Sie auch E-Mobilität : Langsam bewegt sich was in Sachen Elektroauto

Das Papier formulierte seinen eigentlichen Sinn schon gleich in den ersten Sätzen: „Der Homburger Stadtrat erkennt die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von hoher Priorität an. Die bisherigen Maßnahmen und Planungen auf allen Ebenen des öffentlichen Handelns reichen aktuell nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Der Stadtrat erkennt an, dass die Stadt in den vergangenen Jahren durchaus viele gute und sinnvolle Maßnahmen ergriffen hat, die zum Klimaschutz beitragen. Hierzu gehören zum Beispiel die energetische Sanierung verschiedener städtischer Gebäude und die begonnene Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie die Planungen für eine Wasserstofftankstelle.“

Lesen Sie auch Stadtrat Homburg : Maßnahmen für mehr Klimaschutz

Damit griff der Antrag auch viele Hinweise von Homburgs Bürgermeister Michael Forster (CDU) auf, der in den zurückliegenden Sitzungen und angesichts des Forderungskatalogs mehrfach darauf hingewiesen hatte, dass man als Stadt schon vieles von dem angegangen sei, was nun gefordert werde.

Nun hat der gemeinsame Antrag von Grünen, SPD, CDU, FDP und Linken keinen Resolutionscharakter. Vielmehr wird die Stadt verpflichtet, konkrete Maßnahmen zu ergreifen.

So soll bis zum 31. Dezember 2020 ein Klimaschutzkonzept erstellt werden. Die Stadt wird auch aufgefordert, für daraus resultierende Maßnahmen entsprechende Fördermittel zu beantragen. Ein zweiter Baustein ist ein Mobilitätskonzept.

Hier heißt es im Antrag grundsätzlich: „Mitte August 2019 hat die Stadt einen Teil der Fußgängerzone für den Radverkehr freigegeben. Dies ist ein erster Baustein für ein radfahrfreundliches Homburg. Es ist jedoch ein durchgängiges und sicheres Radverkehrsnetz für die Bedürfnisse von Schülern, Studenten, Berufstätigen und Touristen nötig.“ Die Forderung hier ist, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Verkehrskonzept für den Radverkehr in Auftrag zu geben. Auch der ÖPNV soll gestärkt werden, mit besseren Taktungen, mehr Haltestellen und Mitnahme-Möglichkeiten für Fahrräder und E-Roller.

Die Stärkung des ÖPNV gehört mit zu den Eckpunkten des Maßnahmenkatalogs „Mehr Klimaschutz für Homburg“. Foto: Thorsten Wolf