Weichen für Kulturzentrum sind gestellt Uneinigkeit im Stadtrat Bexbach: „Das hier klingt für mich nach Verzögerungstaktik“

In seiner letzten Sitzung der alten Legislaturperiode hatte der Stadtrat in Bexbach im Saarpfalz-Kreis noch mal eine richtungsweisende Entscheidung zu treffen. Es ging um den seit Jahren geplanten Abriss des Gebäudes Schwalbengasse 11 am Aloys-Nesseler-Platz und einen dort vorgesehenen Zweifach-Neubau. In ein kleines Ersatzhaus soll das Bürgerbüro einziehen. In einem Kultur- und Veranstaltungszentrum dahinter (wohl auf dem aktuellen kleinen Parkplatz) sollen ein „kleinerer Veranstaltungsraum sowie Senioren- und Jugendräume“ entstehen. Ein Millionenprojekt, wie aus der Sitzungsvorlage hervorging.