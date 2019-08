Gefeiert wird bis in den Abend : „Treffpunkt Ü-Wagen“ ist heute in Höchen

Höchen „Die Glanquelle“ ist die liebevoll geführte Dorfzeitung von Höchen. Seit elf Jahren erscheint die Zeitung schon, immer einmal im Monat, schreibt die Ortsvorsteherin Eva-Maria Scherer. Am Anfang sei gar nicht abzusehen gewesen, dass diese so ein Erfolgsprojekt werden würde.

Der Gewinn aus der Dorfzeitung werde wieder ins Dorf und an die Vereine in Form von Zuschüssen und Förderungen investiert. Generell, so Scherer, hätten sich die Höcher Bürger „zusammen mit den Kommunalpolitikern, den Vereinen und der Stadt Bexbach aufgemacht, die Zukunft ihres Dorfes zu gestalten“.

In vielen Dorfgesprächen unter dem Motto „Höchen unterwegs in die Zukunft“ hätten sich bereits „tolle Projekte, viele gute Ideen und Initiativen“ entwickelt. Große Projekte und kleine wurden angezettelt mit dem klaren Ziel, Höchen noch liebenswerter, attraktiver und vor allem zukunftsfähig zu gestalten, so Scherer weiter. SR 3 Saarlandwelle feiere dieses bürgerschaftliche Engagement mit einem Treffpunkt Ü-Wagen heute, am Freitag, 16. August, von 16 bis 18 Uhr vor der Glanhalle. Getränke, Würstchen und Schwenker inklusive. Im Anschluss an die zwei Stunden sind alle Bürger vom Förderverein „Unser Höchen“ zum weiteren gemeinsamen Feiern auf dem Festplatz vor der Glanhalle eingeladen.