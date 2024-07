Spendenübergabe Schicksalsschläge finanziell abfedern

Im Homburger Landratsamt des Saarpfalz-Kreises übergaben Vertreter der „bfd“ Buchholz-fachinformationsdienst gmbh aus Bexbach eine großzügige Spende an Landrat Theophil Gallo. Am Pfingstwochenende dieses Jahres hatte das Saarland eine folgenschwere Hochwasserkatastrophe heimgesucht. Die Wassermassen hinterließen eine Spur der Verwüstung – viele Familien in den einzelnen saarländischen Gemeinden verloren ihr Hab und Gut und stehen nun vor den Trümmern ihrer Existenz. Dies rief wiederum den bfd-Geschäftsführer Boris Buchholz auf den Plan – insbesondere, da auch viele besonders von diesem Hochwasser betroffene Gemeinden langjährige Kunden des Bexbacher Unternehmens sind.