Feuerwehr Bexbach : Spende für die Jugendwehre in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bexbach Über eine Spende in Höhe von 1645 Euro dürfen sich die Jugendwehren des Löschbezirks von Bad Neuenahr-Ahrweiler freuen. Das Geld wurde von den Wehrleuten der Löschbezirke Bexbach-Mitte, Höchen und Kleinottweiler sowie Mitgliedern des RV Blitz Oberbexbach, der DJK Bexbach und des FV Oberbexbach zur Verfügung gestellt.

Die Feuerwehr Bexbach war am 16. Juli vergangenen Jahres mit einem Rüstwagen im Katastrophengebiet im Einsatz. Eine lange noch niemals erlebte Einsatzvielfalt hatten die Wehrleute aus Bexbach. In und rund um Bad Neuenahr/Ahrweiler lernte man viele Menschen kennen, mit denen man in vielen Einsätzen Hilfe in verschiedensten Bereichen leisten konnte. „Die Anblicke der dort herrschenden Zerstörung bei den dortigen Feuerwehren, speziell auch bei den Jugendwehren, die vor dem Nichts stehen, war für uns der Anlass, nun finanziell zu helfen“, so Bexbachs Stadt-Wehrführer Uwe Lapre.