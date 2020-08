Schnelle Sanierung : Bliesbrücke soll schnell wieder geöffnet werden

Bexbach SPD und Die Linke fordern rasche Entscheidung und bringen gemeinsamen Antrag in den Bexbacher Stadtrat ein.

Die Stadtratsfraktionen von SPD und Die Linke in Bexbach fordern in einem gemeinsamen Antrag an den Stadtrat, dass die Bliesbrücke am Betzenweg zwischen Niederbexbach, Limbach und Kohlhof unverzüglich für Fußgänger, Radfahrer und Reiter wieder nutzbar gemacht wird. Weiteres Ziel sei die Nutzbarkeit der Brücke für alle Verkehrsteilnehmer, also insbesondere auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Das teilt die Bexbacher SPD-Stadratsfraktion mit.