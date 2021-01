Raserei in Bexbach : Verkehrssicherheit: SPD fordert mehr Messtafeln

Raserei in Bexbach

Bexbach Die SPD-Fraktion im Bexbacher Stadtrat forderte vor Jahresfrist Geschwindigkeits-Messtafeln für alle Stadtteile. Pro Stadtteil sollten dies mindestens zwei Tafeln sein, in den größeren Stadtteilen mehr, heißt es in einem Antrag.

Im März habe der Rat beschlossen, fünf Tafeln anzuschaffen, die Ortsräte in die Standortauswahl miteinzubeziehen und nach einem Jahr eine Nachbesprechung bezüglich einer weiteren Anschaffung von Tafeln durchzuführen. „Das im Ratsbeschluss genannte Jahr ist demnächst verstrichen. Der Bürgermeister hat zwar mitgeteilt, dass die Messtafeln inzwischen angeschafft seien, es hängt jedoch noch immer keine davon im Verkehrsraum“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Vogelgesang. Mit Geschwindigkeitsanzeigen könne die Verkehrssicherheit deutlich und nachhaltig erhöht werden. Gerade im Bereich der Ortseingänge, aber auch in Wohngebieten sowie im Umfeld von Schulen und Kindergärten sei ein Einsatz nützlich. Die SPD fordert nun, weitere Messtafeln anzuschaffen.