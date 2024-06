Kommunalwahlen in den Gemeindeteilen von Kirkel Ortsratswahlen in Kirkel ohne Veränderungen

Neben der Wahl zum Europaparlament, zum neuen Bürgermeister und zum neuen Gemeinderat standen in Kirkel, wie in den anderen saarländischen Kommunen auch, die Wahlen zu den Ortsräten an. In der Burggemeinde gibt es bekanntlich drei Ortsräte. So konnte die SPD dabei in Limbach und Altstadt ihre Vormachtstellung behaupten. So erreichten die Sozialdemokraten in Limbach 53,19 Prozent, die CDU kam auf 36,97 Prozent und die Grünen auf 9,85 Prozent. In Sitzen bedeutet das, dass die SPD sechs Ortsratsmitglieder stellen wird, die CDU vier und die Grünen eines. Damit dürfte die Wiederwahl des bisherigen Ortsvorstehers Max Limbacher als gesichert gelten – sofern er sich im Ortsrat zur Wahl stellt.